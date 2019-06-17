Mersin Kent Orkestrası'ndan 'Babalar Günü' konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Orkestrası'ndan En Baba Konser' sloganıyla, 'Babalar Günü' konseri verdi. En güzel şarkılar bu defa babalar için söylendi.

Hafta sonu çocukları ve aileleriyle birlikte alışveriş merkezine vakit geçirmeye gelen babaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kont Orkestrası konseri karşıladı. Konserde babalar, çocukları ve torunları ile birlikte şarkılara eşlik ederken, 'Babalar Günü'nün mutluluğu Büyükşehir Belediyesi sayesinde hep bir arada yaşandı.

Ücretsiz olarak verilen konserde Kent Orkestrası, güzel şarkıları izleyicilerle birlikte söyledi. Konserin kapanışını ‘İzmir Marşı' ile yapan Kent Orkestrası sayesinde coşkulu anlar yaşandı.

Baba Erdoğan Boyacı ve oğlu Okan Boyacı ile birlikte konseri dinlerken, “Çok mutlu olduk, harika bir konser. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Çok iyi bir etkinlik. Şu anda böylesine güzel bir ortamda olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Eşi ve minik bebeği ile birlikte konseri dinlemeye gelen Erol Elçi de, “Gayet güzel. Sadece 'Babalar Günü' değil, 'Anneler Günü'nde de aynı şekilde konser verilmişti. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Gayet güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.