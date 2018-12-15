Mersin Kenti Edebiyat ödülü, İpek Ongun'un

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 12 yıldır sürdürülen ‘Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne bu yıl, çağdaş edebiyatın usta Yazarı İpek Ongun değer görüldü.

Türkiye ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere MTSO girişimiyle 2007 yılında başlayan 'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün 12'ncisi düzenlendi. Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak adına aralıksız düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat ödülünün bu yılki sahibi Yazar İpek Ongun oldu.

"Gençleri çok önemsiyorum"

“12 yıl boyunca o kadar değerli yazarlara ve şairlere verildi ki bu ödül, benim ismimin de onların arasında anılması ayrı bir gurur” diyen Ongun, “Beni pek çok etkileyen ikinci bir konu ise bu ödülün bana verilmesiyle, özellikle de gençlik yazımla verilmesiyle edebiyat dünyasının gençlik yazınını nihayet kabul ettiğini görebiliyorum. Uzun yıllardır bunun mücadelesini veriyordum ve bunu görebilmiş olmak da beni ayrıca çok mutlu ediyor. Ben gençleri çok önemsiyorum ve her yönden, her açıdan beslenmeleri, desteklenmeleri gerektiğine inanıyorum. O bakımdan gençlik yazınını çok önemsiyorum ve bu ödülü bana verenlere tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

“Bu ödüle bizler de sahip çıkacağız”

Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün Mersin'e mal olmuş bir ödül olduğuna dikkat çeken MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise “Bu ödülü başlatan ve bugünlere kadar büyük bir başarıyla gelmesini sağlayan tüm yönetim kurulu başkanlarına ve meclislerine teşekkür ediyorum. Bizler de bu ödüle sahip çıkacağız. Bu ödül Türkiye ve dünya çapında bir ödül haline gelecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında, kendisinin edebiyatla tanışma evrelerini de anlatan Kızıltan, “Gençlik yıllarımda edebiyatın yalnızca harfler ve kelimelerden ibaret olmadığını, bize farklı dünyaların kapılarını araladığını öğrendim ve bu bakış açısının iş yaşamımda da büyük faydalarını gördüm. İpek Ongun'a da bizi farklı dünyalara götürdüğü için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Edebiyat insanın kendisini ifade etmesinin güzel bir yolu”

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, edebiyatın insanın kendisini ifade edebilmesinin en güzel yollarından birisi olduğunu söyledi. Edebiyatı daha çok kendisini konuşarak ifade edemeyen kişilerin başvurduğu önemli bir kaynak olarak gösteren İzol, “Ben de bu gerekçeyle başladığım edebiyat hayatımda 5 kitaba ulaştım. Bugün ülkemizde çok sayıda yazarımız bulunmasına rağmen maalesef okuyan sayımız aynı ölçüde artmıyor. Bunu da artırmamız gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İpek Ongun'un yaptığı has edebiyattır”

Seçici Kurul üyesi ve eleştirmen Celal Soycan da edebiyatın önemine değindiği konuşmasında, “Edebiyat, dilin de ötesine geçen bir olgu. Dünya üzerinde 3 bin civarında dil konuşuluyor ancak 78 dilin edebiyatı var” dedi. Ardından İpek Ongun'a yönelik değerlendirmeler yapan Soycan, şöyle devam etti; "İpek Ongun'un yaptığı has edebiyattır. Bunun karşılığını okurlarından da doğrudan alıyor. Bir yazar nasıl böyle bir okur oluşturabilir? Bir okurunun İpek Ongun'un peşinden nasıl koştuğunu ben biliyorum. Her bir yazar böyle bir tek okuru olsun diye tüm yazdıklarını feda edebilir.”