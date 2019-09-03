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Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu yılki sahibi Nursel Duruel oldu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 13 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne bu yıl, sosyal konuları Türk Edebiyatına taşıyan yazar Nursel Duruel layık görüldü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 13 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne bu yıl, sosyal konuları Türk Edebiyatına taşıyan yazar Nursel Duruel layık görüldü. Duruel'e ödülü, Aralık ayında düzenlenecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Töreni ile takdim edilecek.


MTSO'nun, Türkiye ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürüp edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere düzenlediği ‘Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek. Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu yılki değerlendirme kurulu Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı'dan oluştu.


Değerlendirme Kurulu, bu yılki ödülle ilgili değerlendirmelerini tamamladı. Kurulun kararında, 2019 yılı için önerilen adaylar arasından; göç, ayrılık, bireyin sıkışması, kadının kıstırılmış hayatı ve yitirilen duyarlıklar ve değerler dolayında, insanı tüm boyutlarıyla kavrayan hünerli anlatısı; kentleşme sürecindeki sosyal savrulmaları ve taşrada olma halini dişil bir duyarlılıkla edebiyata taşıdığı için Yazar Nursel Duruel'in ödüle değer bulunduğu açıklandı.

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