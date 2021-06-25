Mersin Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Stratejik Eylem Planı hazırlanıyor

Plan ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin parkların üretim ve bakım süreçlerinde koordine olmalarının sağlanması, yüksek sulama ve bakım giderlerinin azaltılması, doğal süreçler ve yerel ekosistemle daha uyumlu bir yeşil alan yapısı üretilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Stratejik Eylem Planı ile Mersin'in kentsel yeşil alan gelişim ve işletme stratejilerinin geliştirilmesi, geleceğe yönelik olarak gerçekleştirilebilecek eylemlerin tarif edilmesi, imar planları ve ulaşım ana planı ile ilişkili olarak kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve eylem planlarının hazırlanması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kent peyzajına verdiği önemle Mersin'in iklim değişikliğine uygun, ekolojik sistemleri gözeten bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Mersin Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında yerel yaban hayatının önemli olduğu, doğal su döngüsünün korunması, sürdürülmesi gerektiği ve bu amaçla doğal drenaj desenini oluşturan derelerin ve kuru derelerin korunması, kentsel açık alan sistemi dahilinde mavi ağ olarak değerlendirilmeleri gerektiği ilke olarak benimsendi. Kentsel açık alanlarda ve parklarda kullanıma uygun yerel bitki listesi oluşturmak, açık alanlar bitki rölövesi çıkartmak, mavi-yeşil koridor stratejileri üretmek çalışmanın amaçları arasında yer alıyor.

Plan ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin parkların üretim ve bakım süreçlerinde koordine olmalarının sağlanması, yüksek sulama ve bakım giderlerinin azaltılması, doğal süreçler ve yerel ekosistemle daha uyumlu bir yeşil alan yapısı üretilmesi hedefleniyor.