Mersin Kızılay 2022 yılında 76 bin 500 ünite kan aldı

Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay, kan bağışının 'sağlık' olduğunu vurgulayarak, "2022 yılında 75 bin 500 ünite olan hedefimizi çok şükür tutturduk. 2023 yılı için de hedefimiz aynı. Şu anda Mersin'deki bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşılayabiliyoruz" dedi.

Kan bağışı ve Kızılay'ın yardımlarıyla ilgili ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Levent Özbay, Türk Kızılay'ının amacının tüm ülkenin kan ve kan ürünlerini karşılamak olduğunu söyledi. Bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını belirten Özbay, "Mersin olarak bizim üstümüze şu anda düşen görevde yıllık 75 bin 500 ünite kan alıp, bunların hastanelere sevkiyatının sağlanmasıdır. Biz 2022 yılında 75 bin 500 olan hedefimizi çok şükür tutturduk. 2023 yılı içinde hedefimiz aynı. Çünkü yaptığımız araştırmalarda genel anlamda artık Mersin'in kan ihtiyacı bu seviyelerde. Zaten Kızılay olarak şu anda kentteki tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Biz Kızılay olarak artık çok büyük projelerle çalışmaktayız. Tüm kamu kurumları bizim için değerli. Halk ekiplerimiz bizler için çok önemli. Her gün ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Beyaz kan bağışı da çok kıymetli"

Kırmızı kanın yanı sıra 'beyaz kan' bağışının da çok önemli olduğunun altını çizen Özbay, "Beyaz kan olarak bilinen aferez trombosit kanı vardır. Kanser hastaları beyaz kana ihtiyaç duyarlar ve hayati tehlikeleri aferez trombosit sayılarının düşmesiyle başlar. O yüzden bu tür kanser hastalarımıza beyaz kan bağışını esirgemememiz lazım. Düzenli kan bağışçılarımızın bir yarım saat, 40 dakika sürecek, diğer kan bağışından farkı olmayan bir teknikle beyaz kan bağışını da mutlaka yapmalarını istiyoruz. Hiçbir zorluğu, tehlikesi olmayan bir bağış. Özellikle bazı kan grupları gerçekten bulunmuyor ve kanser hastaları çok zor anlar yaşıyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım" şeklinde konuştu.

"Kan bağışı sağlıktır"

Özellikle kış aylarında insanlarda yanlış bir düşüncenin olduğuna vurgu yapan Özbay, "İnsanların kan verdiğimde direncim düşer, çabuk hasta olurum, bana enfeksiyon bulaşır, üşürüm gibi farklı düşünceleri olabiliyor. Birincisi kan bağışı vücut direncini artırır ve insanların çabuk hasta olma ihtimalini ortadan kaldırır. Kan bağışı sağlıktır. İkincisi bizim kullandığımız setler tek kullanımlıktır ve kapalı sistemdir. Kan bağışı sırasında hiçbir bağışçımıza herhangi bir enfeksiyon bulaşma riski yoktur. Bu yüzden bağışçılarımız bu konuda kesinlikle endişe etmesinler. Kan bağışı 7 ile 10 dakika arasında süren bir olaydır. Kan bağışçılarımızın veya bağışçı adaylarımızın kesinlikle tedirgin olmalarını istemeyiz. Özellikle soğuk geçen kış aylarında bizi yalnız bırakmamalarını isteriz" ifadelerini kullandı.

Tabı Kızılay'ın 155 yıllık bir kurum olduğunun altını çizen Özbay, "Şu anda çok geniş bir ağı olan bir kurumuz. Sadece kan bağışı değil nerede yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi varsa Türk Kızılay'ı orada oluyor. Bunu sadece kendi ülkemizde de değil dünyanın birçok noktasında yapıyoruz. Depremler, savaşlar, seller gibi insanların mağdur olduğu her yerde oluyoruz. Ülkemizde de bağışçılarımızdan aldığımız desteklerle çok sayıda yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu yardımlarımız artıyor. 155 yıldır hep insanların yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.