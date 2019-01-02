Mersin kurtuluş gününü kutlayacak

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, yarın yapılacak olan bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Saat 09.00'da Mersin Tren Garı'nda başlayacak olan kutlamalar kapsamında, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile protokol üyeleri, gazilerden oluşan temsili milis kuvvetlerini karşılayacak. Kortej daha sonra bando eşliğinde Cumhuriyet Alanına yürüyecek. Bu arada Toroslar Belediyesince geleneksel hale getirilen 'Zafer Yürüyüşü'de saat 08.00'de belediye hizmet binası önünden başlayacak, kalabalık yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi kat ederek Cumhuriyet Alanına gelecek.

Alandaki tören ise Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Vali Su, Başkan Kocamaz ve Tuğamiral Gürbüz'ün vatandaşların kurtuluş günün kutlamasıyla devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunacağı törende Başkan Kocamaz da bir konuşma yapacak. Tören halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle yeni yetişen nesillere tarih şuurunu unutturmamak amacıyla kurtuluş günü programını çok önemsediklerini ve bu yıl 15.'sini düzenleyecekleri ‘3 Ocak Zafer Yürüyüşü' ve etkinliklerinin Mersin'de geçmiş ile gelecek arasında köprü kurması anlamında önemli olduğunu söyledi.

"3 Ocak'ta Mersin tek yürek” olacak diyen Tuna, “Kuvayımilliye ruhunu canlı tutmak ve bu muhteşem coşkuya ortak olmak amacıyla Toroslar Belediyesi olarak organizasyonunu yaptığımız yürüyüşe bugüne kadar destek veren ve bu güzel fotoğraf karesinde yer alan tüm halkımıza teşekkür ediyor ve aynı desteğin yeniden devam edeceğine inanıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Üzerinde hür ve bağımsız yaşadığımız bu aziz vatanı bizlere emanet eden atalarımızın emanetine sahip çıkmak için 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 08.00'de Toroslar Belediyesi hizmet binası önünde buluşalım” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise açıklamasında, bağımsızlık meşalesinin 3 Ocak 1922 tarihinde Mersin'de bir kez daha yakıldığını hatırlatarak, "Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelesi sırasında canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Mersin'in kurtuluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.