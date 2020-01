Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer'e ziyaret

MERSİN (İHA) – Akdeniz'de yapılacak tatbikat kapsamında Mersin Limanına demir atan “Surcouf” adlı fırkateynin komutanı Deniz Yarbay Thibault Lavernhe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Yedi yıl aradan sonra ilk kez bir Fransız Savaş Gemisi, Akdeniz'de yapılacak tatbikat kapsamında Mersin Limanına demir attı. Dört gün boyunca Mersin'de olacak gemi, 20 Ocak Pazartesi günü Türk Donanması ile ortaklaşa yapılacak tatbikat sonrası Mersin Limanından ayrılacak.

Fransa “Surcouf” Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Thibault Lavernhe, beraberindeki heyetle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti. Seçer'in makamında gerçekleşen ziyarete Surcouf Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Lavernhe, Savunma Ateşesi Kurmay Yarbay Philippe Boulogne ve beraberlerindeki heyet katıldı.

“Fransa, bizim tarihsel dostumuz”

Başkan Seçer, heyeti Mersin'de ağırlamaktan duydukları onuru dile getirerek, “Fransa bizim tarihsel dostumuz olan bir ülke. Özellikle Cumhuriyet kurulmadan önceki süreçte Osmanlı İmparatorluğu ile derin ilişkileri olan bir ülke. O dönemin dünya koşullarında da Osmanlı ile özellikle dünya siyaseti dizaynında hep içe içe olan ve Osmanlı'yı da hem devlet yönetimi hem kültürel hem sosyal açıdan etkileyen bir ülkedir Fransa” dedi.

Fransa ile Türkiye'nin ortak özelliklerinden söz eden Seçer, her iki ülkenin de Akdeniz'e kıyısı olduğunu belirterek, “Bir ortak noktamız da Akdeniz'in sağladığı doğal güzelliklere sahip olmamız. Mersin'i nasıl buldular bilemiyorum ama herhalde orada, Fransa'nın Akdeniz kıyılarındaki kentlerinde de aynı havayı teneffüs etme şansları vardır” diye konuştu.

“Dünya ticaretine konu olan bir limana sahibiz”

Mersin'in potansiyellerini de anlatan Seçer, “Mersin, Akdeniz'in kıyısında, Doğu Akdeniz çanağının en önemli liman kenti. Hem Türkiye'deki gelişmeler hem bölgedeki gelişmeler Mersin'i her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Mersin, çok stratejik bir kent. Diğer taraftan dünya ticaretine konu olan bir limana sahibiz. Limanımız vasıtasıyla dünyanın her tarafıyla ticaret yapma imkanımız var. Hem buradan Türk ürünlerini ihraç edebiliyoruz, diğer taraftan da dünyanın her tarafından limanımıza ticarete konu ürünler gelebiliyor. Buradan da karayoluyla Orta Doğuya, Kafkaslara bu ürünler ticari ürün olarak transit ticarete konu oluyor” ifadelerini kullandı.

“Mersin gelecek vadeden bir kent”

Mersin'in gelecek vadettiğinden ve tarihsel, kültürel birikimi olan bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Seçer, “Bütün ekonomik sektörleri burada görmek mümkün. Çok şirin bir tarihsel ve kültürel birikimi olan turizm kentiyiz. Ticaret kentiyiz. Bizim çok değerli tarım topraklarımız var. Türkiye'de üretilen değerli meyvelerin önemli bir üretimi burada yapılıyor. Değerli sanayi tesislerimiz var. Üretim ve dünya ticaretinin Mersin'de yoğun olması burada karayolu taşımacılığını da önemli hale getiriyor. Damak zevkimiz de iyidir. Türkiye'nin her yöresine ait gastronomi konusunda da çok çeşitliliğimiz var ve bu konuda da iddialıyız. İklimin sıcak olması insanlarımıza yansımış. İnsanlarımız da çok sıcakkanlıdır. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mersin'de kendimi çok güvende hissediyorum”

Komutan Deniz Yarbay Lavernhe ise “Misafirperverliğiniz için ve bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok derin. Fransa ile Türkiye aslında müttefik ve aramızda askeri açıdan da bir ittifak var. Bu ittifak neticesinde biz Mersin'e geldik. Refakat açısından da çok iyi karşılandık. Bana refakat eden pilot gemi harika bir şekilde yanaştırdı. Mersin'den talep ettiğim bütün malzemeler, geminin lojistik ihtiyaçları, hepsi temin edildi ve Mersin'de kendimi çok güvende hissediyorum” dedi.

Lavernhe, Tarsus'u da çok beğendiklerini sözlerine ekledi.