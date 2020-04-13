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Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda Güney Amerika ülkelerinden getirilen muz yüklü bir konteynerde yapılan aramada, 2 ayrı yerde soğutucular içinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda Güney Amerika ülkelerinden getirilen muz yüklü bir konteynerde yapılan aramada, 2 ayrı yerde soğutucular içinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin, Mersin Limanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapacakları yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 6 ay süren takip ve yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince, Ekvador'dan gemiyle getirilen muz yüklü bir konteynerde arama yapıldı. Aramada, konteynerin soğutucu bölümünde bulunan doğal boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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