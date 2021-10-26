İhlas Haber Ajansı

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Mersin Limanı'nda ele geçirilen 60 kilo kokain sergilendi

Mersin Limanı’nda muz yüklü bir konteynerde ele geçirilen 60 kilo 950 gram kokain, emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde ele geçirilen 60 kilo 950 gram kokain, emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilendi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışma sonucunda Güney Amerika ülkelerinden gemiyle Mersin Limanına gelen muz yüklü konteynerde 52 paket halinde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirdi.


Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, ele geçirilen kokain emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

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