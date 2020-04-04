İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin Limanı'ndaki bir gemide 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda demirli bir gemideki konteynerde yapılan aramada 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda demirli bir gemideki konteynerde yapılan aramada 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, Güney Amerika-Ekvator'da bulunan uluslararası büyük çapta kokain ticareti yapan bir şahsın, Türkiye'de bir takım kişilerle irtibat halinde olmak suretiyle, limanda bulunan yasal yüklerin arasında ve konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirdiği uyuşturucuyu nakletmek için bazı görevlilerle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada, gemide bulunan konteynerin soğutucu kısmındaki doğal boşluklar içerisinde, 40 paket halinde 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.


Olayla ilgili aranan 5 şüpheliden biri Kocaeli'nde diğeri ise Mersin'de yakalanırken, firari 3 şüphelinin arandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.