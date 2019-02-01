Mersin limonu, limonata ve dondurmayla marka oluyor

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin limon başkenti Mersin, limonata ve dondurmayla limonu markalaştırma yolunda ilk adımı attı. Mersin limonundan üretilen limonata ve limon dondurması, ‘Merlim' ve ‘Mersin Limonatası' marka adlarıyla üretilerek Türkiye ve dünya pazarlarına sunulacak. Mersin merkezli bir firmanın, ilk etapta Aksaray'daki fabrikasında üreteceği Türkiye'nin yeni markası ‘Mersin Limonatası' ile kente katma değer sağlanması hedefleniyor.

Mersinli Ekonomist-Yazar Fatih Alkar'ın yaklaşık 4 yıldır büyük çaba harcayarak, Mersin'in en önemli değerlerinden limonu markalaştırma hayali sonunda gerçekleşti. Alkar'ın çalışmalarıyla ortak bir paydada birleşen ve aralarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'nin de bulunduğu, kentin önde gelen oda ve sivil toplum kuruluşları, Mersin limonunun katma değer olarak markalaşmasına destek verdi. Bu çabalar sonucunda, Mersinli iş adamı Servet Özkaya, Aksaray'daki Özkaya Dondurma A.Ş. fabrikasında “Türkiye'nin yeni markası Mersin Limonatası” sloganı ve ‘Merlim' markasıyla Mersin limonundan limonata ve dondurma üretimine başladı.

‘Merlim' ve ‘Mersin Limonatası'nın tanıtımı, bugün geniş bir katılımla Tüccar Kulübü'nde yapıldı. Basın mensuplarına limon içinde dondurma ve limonata ikram edilen tanıtıma, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MÜSİAD Mersin Başkanı Serdar Yıldızgörer, Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin Ekonomi Platformu Dönem Başkanı Özcan Demir, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ömer Faruk Tokgöz ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

“Limona katma değer sağlanacak”

MTSO Başkanı Kızıltan, tanıtımda yaptığı konuşmada, Mersin limonunun markalaşması yönünde büyük çaba harcayan ve Mersin limonatasını ‘Merlim' adı altında bir marka haline getiren Fatih Alkar'a teşekkür etti. Mersin limonunun, firma tarafından limonata ve dondurmaya dönüştürüleceğini belirten Kızıltan, ayrıca kabuklarının, posasının ve çekirdeklerinin de kozmetik, sanayi gibi farklı alanlarda katma değerli ürünler olarak değerlendirileceğini söyledi. Böylece limona katma değerler sağlanacağını vurgulayan Kızıltan, “Bizim de istediğimiz buydu. Bugün çiftçimiz limonu 2 liraya satıyor ama biz limona katma değer sağlayarak çeşitli parçalarından yeni ürünler elde edersek çiftçi limonu daha yüksek fiyata satacak” dedi.

Merlim limonatası ve dondurmasının ilk etapta Aksaray'daki fabrikada üretileceğini dile getiren Kızıltan, firma sahibi Özkaya'dan Mersin'e bir tesis kazandırmasını isteyerek, böyle bir yatırıma her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifada etti.

“Mersin'de yüksek kapasite ve teknolojiye sahip entegre bir tesis kurmak için çalışmalara başladık”

Mersin'de iki, Aksaray'da bir fabrikası bulunan Servet Özkaya da bu toplantının, kim Mersin için bir değer üretirse, bir adım atıp faydalı çalışmada bulunursa, Mersin ekonomisine yön veren yöneticilerin bu çalışmalara kayıtsız kalmayıp taçlandırıp ödüllendirdiğini gösterdiğini söyledi. Bu güvene layık olabilmek için limon başta olmak üzere narenciye ürünlerinin katma değerli olarak dünya pazarlarına ulaştırılması adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Özkaya, “Ülkemizin ithal ettiği narenciye ürünlerinin cenneti olan Mersinimizde, bu ürünlerin burada üretilmesi için daha modern ve entegre tesisler kurularak geliştirilmesi gerekiyor. Biz de Mersin'de kısa bir süre içerisinde yüksek kapasite ve teknolojiye sahip entegre bir tesis kurmak için çalışmalara başladık. Bu tesisi, 2020 yılında Mersin'de yapılacak Uluslararası Turunçgil Kongresi'nde Mersin limonatası ikram etmek üzere faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Mersin Limonatası'nın fikir babası Fatih Alkar ise hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Alkar, “Dostlarımla birlikte uyuyan bir devi uyandırdık, narenciyenin anavatanı Mersinimizin marka değerleri olması anlamında harekete geçtik. İnanıyorum ki, bu bir başlangıç ve marka değerimizin sayısının artmasında mihenk taşı olacak” ifadelerini kullandı.