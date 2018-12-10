Mersin Maratonu'na doğru

'sü koşulacak olan Uluslararası Mersin Maratonu'nun Etkinlik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

4. Uluslararası Mersin Maratonu'na sayılı güler kala Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel başkanlığında düzenlenen toplantıda, güncel kayıt sayıları hakkında bilgi paylaşıldı. Maratonun 42 KM koşusuna 374, 15 KM koşusuna bin 336, 5 KM halk koşusuna 119 bin 226, çocuk maratonuna 823, özel sporcu koşusuna 513 kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

"Arzu ettiğimiz hedefin üzerindeyiz"

Toplantıda konulan Gökbel, "Bu yıl 100 bin kayıt hedefiyle yola çıkmıştık. Allah'a şükür ki o hedefi aştık ve 120 bine yakın kayıt oldu. Arzu ettiğimiz hedefin üzerindeyiz. Bu organizasyonun dört dörtlük gerçekleştirilmesi bizim için çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm halkımızla hiçbir grup gözetmeden Mersin'in ortak bir değeri ve markası olarak bu maratonu yapmak oldukça önemli. Mersin halkı da böyle bir organizasyonu benimsedi. Böyle bir organizasyonun Mersin'de birlik ve beraberlik açsından önemli olduğunu hissettiler ve hissetmelerinden dolayıdır ki 57 bin Mersinli geçtiğimiz yıl maratonumuza katılarak, bu düşünceleriniz yansıttılar. Bu yıl bunun çok daha fazlasının gerçekleşeceğine ve ses getirecek bir etkinlik olacağına inanıyorum" dedi.

"Maraton öncesi Mersinliler eğlenecek"

Maraton kapsamında yapılacak etkinlikler ile ilgili yapılan açıklamada, "Maraton öncesinde 14-15 Aralık tarihinde Forum AVM'de Maraton Fuarı düzenlenecek. Fuarda kayıtlar alınmaya devam ederken, kayıt olan vatandaşların göğüs numaraları, çanta ve tişörtleri teslim edilecek. Ayrıca 42 km ve 15 km koşacak olan sporcuların çipleri, göğüs numaraları, çanta ve tişörtleri de fuar alanında teslim edilecek. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Spor tarafından sabah sporu ile başlayacak olan fuar etkinlikleri, Gazeteci Yazar Murat Ağca'nın moderatörlüğünde, spor muhabiri Serhan Türk, Youtuber Tuğçe, Youtuber Seda ve spor eğitmeni Naumman Mazıcıoğlu'nun katılımı ile Sporun Mutfağındakiler Paneli devam edecek. Fuar etkinlikleri kapsamında ayrıca halk oyunları ve müzikal gösterileri, Zumba, Rock And Roll ve Hip Hop gibi dans gösterileri ile Mersinliler eğlenme fırsatı bulacak" denildi.