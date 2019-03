Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Mersin Masa Tenisi Ferdi Ligi 3. Etap Müsabakaları başladı. Bu etapta 120 sporcu kendi gruplarında şampiyon olmak için mücadele edecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 3. etap müsabakaları, iki gün sürecek. Bugün başlayan maçlarda 120 sporcu mücadele edecek. Maçlar öncesi konuşan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, sporculara başarılar dileyerek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Masa Tenisi İl Temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan bu organizasyonu alarak hem masa tenisi branşına hem sporcularımıza hem de masa tenisiyle ilgili ilimizdeki kulüplerimize verdiğimiz desteği göstermiş oluyoruz. Aslında bugün burada Türkiye Basketbol Federasyonu'nun çok önemli bir etkinliği vardı. Burada milli takımlara seçmeler yapılacaktı. Tabi biz masa tenisine gönül vermiş sporcularımızı da böyle bir ortamda müsabaka yaptırmak adına o faaliyeti başka bir salonumuza aldırdık. Çünkü masa tenisi de bizim için çok önemli" dedi.

Müdürlük olarak sadece masa tenisi değil 54 branşta vatandaşlara ve sporculara hizmet verdiklerini kaydeden Akyar, "Masa tenisi benim için ayrı bir branş. Çünkü ilimizin bu branşta hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten biz daha da iyi yerde olmamız gerekiyor. Oda nasıl olacak? İşte bu şekilde olacak. Sizlerle birlikte bir araya geleceğiz, bu tür organizasyonlar yapacağız. Özellikle genç kardeşlerimizi burada görmek istiyoruz. Sporcular dışında vatandaşlarımıza da tesislerimize her zaman bekliyoruz. Masa tenisiyle ilgili olarak bütün tesislerimiz de bu faaliyetleri yapmak istiyoruz. Hatta Toroslar'daki bin kişilik voleybol salonumuzun çok güzel bir yerine de masa tenisi salonu açtık. Oraya yakın oturan arkadaşlarımızı da salona bekliyoruz" diye konuştu.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Mehmet Ali Kabul ise bu turnanın Mersin'de ilk kez yapıldığını söyledi. Turnuvanın 3. ayağını bugün ve yarın gerçekleştireceklerini kaydeden Kabul, "Bu turnuvayı artık 4 etap şeklinde her yıl yapacağız. Burada bizim gruplarımız var. Her grupta 8 kişi var. Oyuncular oynadıkça ilk 2'ye giren bir üst gruba, son 2 kişi ise bir alt gruba düşüyor. Bu şekilde 4 ayak sonunda her etapta ilk 2'ye girenlere madalya veriyoruz. Bu şekilde turnuvalarımız devam edecek. Her etap sonunda gruplar yenileniyor, sıralamalar belirleniyor. 3. etaba 120 kişi katıldı. Bugün 8 gruptaki sporcular mücadele edecek. Yarın ise diğer 7 grup mücadele edecek. Amacımız Mersin'de masa tenisi geliştirmektir. Ayrı zamanda çocukları sporla tanıştırmak, spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilk gün müsabakaları başladı.