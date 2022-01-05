Mersin Medya Mensupları Derneği MGC çatısı altına giriyor

Mersin Medya Mensupları Derneği Başkanı İsmail Sağlar, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. MGC Başkanı Kaya Tepe ile görüş alışverişinde bulunan Sağlar, sektörde birlik olmanın önemine değindi. Mersin'de çok sayıda meslek derneği varlığının bölünmeye yol açtığını dile getiren Sağlar, MGC çatısı altında olmak istediklerini belirtti. Sağlar, “Mersin Medya Mensupları Derneğini kurduk ancak bunun bölünmeye neden olabileceğini düşünerek derneğe işlerlik kazandırmadık. Biz bölen, parçalayan olmayalım dedik. Ne kadar çok bölünürsek o kadar çok zayıflarız, itibar kaybederiz. Bir araya gelmemiz, güçlerimizi birleştirmemiz mutlaka gereklidir. Kaya Tepe ve yönetimi MGC adına beklenilen hamleyi ve disiplini oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor ve büyük bir yol kat ediyor. Başkanı olduğum Mersin Medya Mensupları Derneğinden istifa edip dernekler masasına kapanış dilekçesini vereceğim. O derneği resmi olarak da kapatacağız. Bundan sonra Mersin Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında birleşip bütünleşerek aynı haklı davamıza sahip çıkacağız. Her türlü görev ve katkıya hazırız” dedi.

Başkan Tepe de örgütlü olmanın, birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun bu dönemde çok daha fazla anlaşıldığını vurgulayarak, “Mersin Gazeteciler Cemiyeti, 1975 yılında kurulmuş Mersin'in çatı meslek örgütüdür. Kent gazetecilerinin merkezi o tarihten itibaren MGC olmuştur ve bu şekilde de devam edecektir. İsmail Sağlar, meslek büyüğümüzdür, mesleki birlikteliğimize göstermiş olduğu hassasiyete kent gazetecileri adına teşekkür ederim. Katılımı bize güç katacaktır. MGC, her katılımla daha da güçlenmektedir. Mersin basın tarihinde herkes hak ettiği şekilde yerini alacaktır. MGC'yi ve kent gazetecilerini zayıflatmak isteyenlere Mersin basın tarihimiz gerekli cevabı verecektir” diye konuştu.