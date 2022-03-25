Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, Mersin merkezli İstanbul ve Antalya'da yaptığı şafak operasyonuyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Mağdurlar tarafından V.T.A., Y.A.K. ve T.A. isimli şahıslara para gönderildiği, gönderilen paraların bir kısmının hesap sahipleri tarafından bir kısmının ise müştekilere ait paraların izini kaybettirmek için diğer hesapla gönderilmek suretiyle diğer şüphelilerce çekildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.