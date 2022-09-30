Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

Mersin merkezli Batman ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren titiz çalışma sonunda, yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.