Mersin merkezli 4 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu: 10 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle birçok vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden T.S. isimli vatandaş, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurarak 'telif hakkı ihlali' şeklideki bir linke tıklaması sonucu sosyal medya hesabının çalındığını, hesabını çalan şahısların kendisinin bilgilerini kullanarak sözde kripto para yatırımı yaparak para kazandığını gösterecek şekilde sahte düzenledikleri dekont ile arkadaşlarını da dolandırdıklarını beyan ederek, şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların 'kazanma garantili yasal kupon' ve 'kripto para' vaadiyle Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul ve Samsun illerinde çok sayıda kişiyi dolandıklarını da tespit etti.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 100 polisin katılımıyla Mersin merkez, Batman, Adana ve Hatay'da 19 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan, emniyet birimleri, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, sosyal medya üzerinden kendilerine sunulan her linke tıklamamalarını istedi.