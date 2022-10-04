Mersin merkezli 5 ilde kripto para cüzdanı operasyonu: 18 gözaltı

Yasadışı bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde bitcoin kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ile bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yasa bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde bitcoin kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği tespit edildi. Bu cüzdanları kullanan 23 şahsı tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.