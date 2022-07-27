Mersin merkezli 7 ilde "Umut Tacirlerine Operasyon": 15 gözaltı kararı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik "Umut Tacirleri" operasyonu başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin merkezli Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile dron destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

Polislerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.