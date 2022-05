Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de olduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' alan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres, 56 şüpheli belirleyen ekipler, bu sabah harekete geçti.

Birçok şubeden yaklaşık 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda H.Y.K., H.Ç., M.G.A., N.T., B.A., R.N.T., K.U., R.V., M.G., Z.E., D.S., C.K., Y.A., M.E., V.G., M.E.K., S.D., Y.Y., F.B., G.B., Ö.U., Y.S.M., M.K., A.Ü., A.K.B., H.Y., E.T., M.S., F.K., M.S., K.A.B., R.A., M.U., S.E., M.E., R.K., S.T.T., N.Ş., A.V., F.Ş., A.V., R.B., S.Ç., B.B., M.B., A.V., Ö.B., Y.P. ile S.B. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suç unsurları ele geçirildi.

Ekipler, hakkında gözaltına kararı bulunan 7 kişiyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.