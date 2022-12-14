Mersin merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 22 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, günlük kiralık evlerde ya da apart otel odalarında paneller kurarak sahte internet sitesi oluşturan, phishing (oltalama) linkleri oluşturan, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden paylaşım yaparak, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderen, bu sayede linke tıklayan vatandaşların banka ve kart hesaplarına erişim sağlayan şüpheliler tespit edildi. Bu çerçevede Mersin merkezli 14 ilde 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ülke genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği, 39 vatandaşı toplam 721 bin 334 TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 22'sinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Diğer şüpheli şahısların ise yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.