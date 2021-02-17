Mersin Metrosinin ihalesinin ikinci aşaması yarın yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin vizyon projesi olarak değerlendirdiği ve 'ön yeterlilik ihalesi' 9 Ekim 2020 tarihinde yapılan Mersin Metrosu ihalesinin ikinci aşamasının yarın yapılacağı bildirildi.

İhaleye 10 istekli katılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi olarak ihaleye çıkılan metro için 'ön yeterlilik ihalesi', 9 Ekim 2020'de Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılmıştı. İhalede yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu birçok firmanın katılımıyla 13 teklif sunulmuştu. İhale komisyonu tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmelerde 9 teklif yeterli bulunurken, 4 teklif yeterli bulunmamıştı. Kamu İhale Kurumu tarafından yeniden değerlendirme yapılması için öneri verilen bir isteklinin daha katılması ile metro ihalesinin ikinci aşamasına 10 istekli davet edildi.

“Bir medeniyet projesi, bir sosyal proje”

Metro projesinin öneminden sık sık bahseden ve detayları paylaşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Akdeniz'i Mezitli ile Yenişehir'i Toroslar ile bütün bölge insanlarını raylı sistemle bir araya getirmek istiyoruz. Onun için sadece bir toplu taşıma ya da trafik problemini çözecek bir proje olarak görmüyorum. Bir medeniyet projesi, bir sosyal proje. Bu projenin devamı olarak, ikinci etapta 9.8 kilometre, hemzemin raylı sistemle Mersin Fuar Merkezinden Mersin Üniversitesi ile Mersin Üniversite Hastanesi bağlantısı ve 11.2 kilometre, hemzemin raylı sistemle Siteler'den başlayıp Kurdali, Çağdaşkent, Mersinli Ahmet Caddesi, Mersin Şehir Hastanesi ve son olarak otogarda neticelendireceğiz” demişti.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak olan ihale, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Ön yeterlilik başvurusu yeterli bulunan firmalar ise şöyle açıklandı; "Dillingham Construction Int+Kiska - Kom İnş. ve Tic A.Ş. İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Zirve İnşaat Taah. Mad. Turz. Paz. San. Tic. A.Ş., Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. -Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi, SMU Engeocom Ltd. + Met-Gün İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Şenbay Madencilik Turizm- Azer İn. Servis MMC, Alsim Alarko San. Tesisleri ve Tic. A.Ş., Pers Yapı İnş.+ Astro Üst Yapı A.Ş. İş Ortaklığı, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. ve Dido -Ray, Ederay, HKS Ankara İnş.- En-Ez İnşaat ve Ardalya İş Ortaklığı."