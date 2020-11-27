Mersin Milletvekili Hacı Özkan, korona virüse yakalandı

Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Özkan mesajında, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştı. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine tedavi sürecim evde devam etmekteydi. Genel durumum iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi yine doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki, endişelenecek bir durumum yok. Rabbimden bize ve tüm hastalarımıza şifa niyaz ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu virüsü hep birlikte yeneceğimize inanıyorum. Tüm hemşerilerimizden dua bekliyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.