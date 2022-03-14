Mersin milletvekilleri MTOSB'nin çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Milletvekilleri Yılmaz, Taşkın ve Özkan ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmaları hakkında MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Haddat ve Denetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Akyüz ile Hasan Yıldırım'dan bilgiler aldı. Ziyarete, bölgede faaliyet gösteren bazı firmaların temsilcileri de katıldı.

Milletvekili Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, “Yaptığınız çalışmalar ile gurur duyuyoruz. Mersin'in istihdamına direk olarak ciddi bir katkı sağlıyorsunuz. Bizler de AK Parti Mersin Milletvekilleri olarak Ankara'da her zaman emrinizdeyiz. Çözülmesini istediğiniz her türlü konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız” dedi.

MTOSB Başkanı Tekli ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “3. Bölgemizde fabrikalarımız yükselmeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde tüm fabrikalarımız aktif olarak çalışmaya başlayacaklar. MTOSB olarak 4. Bölgenin çalışmalarını tamamladık. Bu yıl içerisinde 4. Bölgenin tahsis çalışmalarını tamamlayarak, 5. Bölgenin bürokratik çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Bölgemizdeki istihdam sayısının ilk etapta 35 bin, ikinci etapta ise 50 bin olması hedefindeyiz. Bununla birlikte hem Model Fabrikamızda hem de ara eleman yetiştirmek için açtığımız lisemizde eğitim çalışmalarımızı sürdürüyor, eğitime büyük önem veriyoruz” diye konuştu.