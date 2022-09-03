Mersin mutfak kültürü tanıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2021 yılı Eylül ayında ihalesi yapılan ve Ekim ayında çalışmalarına başlanan ‘Mersin Mutfak Kültürü Evi ve Karamancılar Konağı'nın restorasyon yapım işi çalışmaları hızla devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi, koruma alanı sınırları içinde bulunan ve Mersin'in eski yerleşim alanı olan bölgedeki, tarihi Karamancılar Konağı'nın yeniden kente kazandırılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Restorasyon tamamlandığında, 2 bloktan oluşan Karamancılar Konağı'nın zemin katlarında, Mersin mutfak kültürünün tarihten günümüze ziyaretçilere tanıtılması hedefleniyor. Ayrıca yapıda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kentin ileri gelenleri tarafından Kuvayi Milliye'nin başlatılması yönündeki kararların alındığı toplantının da canlandırılması yapılacak. Yapının üst katında ise yöresel yemeklerin sunulacağı bir restoran ile aşçılık eğitimlerinin verileceği mutfak atölyeleri, müzik, resim, el işi gibi farklı alanlarda eğitim verilecek ve sunum yapılacak atölyeler de bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda restorasyon uzmanı yüksek mimar ve Karamancılar Konağı'nda kontrol mühendisi olarak görev yapan Aysel Selcan Küçükalıç Erturhan, “Restorasyon projemizde üst katta, daha çok yöresel yemeklerin sunulacağı ve gelenlere eski tarihi dokuyu hissettirecek restoranlarımız yer alacak. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerin de yapılacağı mutfak atölyelerimiz mevcut olacak. Burada yapının aslına uygun olmayan tüm muhdes ekleri temizledik. Daha sonra duvar güçlendirmelerine geçtik. Şu anda ahşap çatkılı duvarlarımızın, restorasyon projesine uygun olarak yapımı sürmekte” diye konuştu.

Karamancılar Konağı'nın önemli ve tarihi bir yapı olduğunu belirten Erturhan, “Burada hem yöresel yemeklerimizin, hem de hem de Girit Mutfağı gibi birçok değişik kültürlere ait mutfakların sunulduğu ve öğretildiği atölyeler olacak. Onlar için de, bizim için de büyük bir katkı olacak” dedi.