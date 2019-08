TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Başkanı Cesim Ercik ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneğince (MESİAD) hazırlanan 'Mersin Nefes İstiyor' projesi kapsamında eski aqupark alanında incelemelerde bulundu.

Bu bölgenin, kentin en önemli ve en stratejik mekanlarından bir olduğunu vurgulayan Elvan, "Aqupark'ın olduğu alan ve yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile OYAK arazisini bir bütün olarak düşündüğümüzde, aşağı yukarı 140 dönümün üzerinde bir araziyi kapsıyor. Şu anda bulunduğumuz aqupark alanı 60 dönümün üzerinde. Dolayısıyla biz bu 140 dönüm araziyi Mersinlilerin hizmetine sunmak istiyoruz. Arzumuz şu; biz Mersin'de yaşayan her bir ailenin, her bir gencin, her bir çocuğun, her bir yaşlının mutlaka buraya gelmesini ve buranın cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde denize girmesini sağlayan ortamı oluşturacağız"

Geçmişte bu bölgenin çok canlı olduğunu, ancak alış veriş merkezlerinin yapılmasıyla birlikte ikinci plana düştüğünü söyleyen Elvan, "Ama merkezi bir konumu olan ve halkımızın çok rahatlıkla gelebileceği bir yer. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapu ile ilgili, yer devri ile ilgili problemler tamamen ortadan kalktı. İnşallah çok kısa süre içerisinde projeyi tamamlayacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın her gün uğrak yeri olabilecek bir mekana burayı dönüştüreceğiz. Özellikle sahilin kullanılması noktasında da gereken hassasiyeti göstereceğiz. Vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde denize girmesini sağlayan bir ortamı da oluşturacağız. Tabi buranın çevresiyle ilgili de vatandaşlarımızın düşüncelerini almak istiyoruz. Bu çerçevede atılması gereken adımlar varsa bu adımları da atmak istiyoruz. Ben şunu arzu ediyorum; burası 10-15 ailenin geldiği bir yer değil, binlerce kişinin vaktini geçirebileceği, herkese hizmet sunacak bir alana dönüşmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun yapım ihalesine çıkılacak ve en kısa sürede Mersinlilerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, OYAK arazisi için Çevre ve Şehircilik Bakanına gerekli talimatı verdiğini de belirten Elvan, "Bakanımız OYAK ile ilgili görüşmesini gerçekleştirdi. Bakanımız ile yaptığımız görüşmede, kendisinin OYAK Genel Müdürü ile görüştüğünü, OYAK'a bu yerin karşılığı başka bir yer vereceklerini ve bu yeri alacaklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise 'Mersin Nefes İstiyor' projesinin, Mersin için önemli bir proje olduğunu söyledi. Bölgenin kent meydanı ve etkinlik alanı olması için bu projeyi sunduklarını kaydeden Engin, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, projeyi çok önemli gördü, değerlendirdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Mersin için önemli bir proje, masrafı olmayan bir proje. Özellikle Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde de bu proje yürütülebilir. Bunun kente kazandırılması, halkın sahil ile buluşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.