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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 5 bin adet fidan dağıttı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, halkın yoğun olarak gittiği bir alışveriş merkezinde Orman Haftası kapsamında vatandaşlara 5 bin adet ücretsiz fidan dağıttı.


Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. yılı kutlamaları ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce devam eden Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Forum Alışveriş Merkezinde yapılan ücretsiz fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, gün içerisinde binlerce insanın ziyaret ettiği alışveriş merkezinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, fidan dağıtımı, odun dışı orman ürünleri standı ve ‘Ormancılık Çalışmaları' konulu fotoğraf sergisi açıldı.


Etkinlikte, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, vatandaşlara bizzat fidan dağıtırken, defne, servi, fıstık çamı ve biberiye türlerinden oluşan 5 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün fidan dağıtımlarının devam edeceği bildirildi.

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