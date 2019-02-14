Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları sertifikalandırıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı FSC (Forest Stewardship Council-Orman Yönetim Konseyi) programının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü teknik elemanları, şube müdürleri, işletme müdürleri, işletme şefleri ve mühendisler katıldı.

Toplantıda eğitim veren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet, FSC'nin, dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiş bir sistem olduğunu söyledi. FSC'nin, dünya üzerinde orman belgelendirme standartlarını destekleyen ve ileri süren tek kuruluş olduğunu belirten Sermet, “Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar. FSC etiketi, tüketiciye sosyal ve çevresel olarak sorumlu satın alma tercihi sağlayan, sorumlu üretim ve tüketim arasındaki bağlantıyı sağlar. Ayrıca dünyadaki doğal ormanların ve ekolojik yapının bozulmasını engeller, dünyada tehlikeli olan ve çevreye etkisi çok yüksek böcek ilaçlarının kullanımını engeller, risklerini ortadan kaldırır. Ağaçların genetik yapısının değiştirilmesini engeller, ormanların azalmasını engeller ve orman ürünlerinin tüketimini kayıt ve kontrol altına alır. Dünyadaki orman bölgelerinde yaşayan yerli halkın haklarına saygı oluşturur, yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder” dedi.