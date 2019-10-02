Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke 8 ton reçine üretimi gerçekleştirdi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke'de bu yıl üretimine başladığı reçine üretiminde 8 ton reçine elde etti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliği, Mavikent mevkiinde reçine üretimi gerçekleştirildi. 2019 yılında başlanan reçine üretiminde 79 hektar alanda 7 bin ağaçtan 8 ton reçine üretimi yapıldı.

Hedeflenen üretimin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Ayrıca 6 ay süreyle 3 orman köylüsüne de iş imkanı sağlandı. Orman Genel Müdürlüğümüzün hedef ve politikaları çerçevesinde reçine üretimini önümüzdeki yıllarda daha da artırarak Türkiye'nin reçine ve reçine türevi ürünlerde dışa bağımlılığını azaltmak, orman köylüsüne istihdam sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında 20 tonu Silifke Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde toplamda 50 ton reçine üretilmesi hedeflenmektedir” denildi.