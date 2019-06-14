Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Ormancılık Sektörü Fuarında stant açtı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması” fuarına katıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 12 Haziran'da başlayan ve 16 Haziran'a kadar devam edecek olan fuarın açılışına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da katıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü de fuarda stant açtı. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Mersin Orman İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Köse ve bölge müdürlüğü personelinin ev sahipliği yaptığı stantta, Mersin'deki 57 çeşit bitkinin kozalak, meyve ve yapraklarından yapılmış tablo sergilendi. Tıbbi aromatik bitkiler ve üretimi hakkında bilgi verilen stantta, Mersin'de Yörüklerin orman ürünlerini kullanarak yaptıkları beşik, defne yaprağından yapılmış döşeği, kara çaltıdan nazırlığı ve andız kozalarından yapılmış oyuncağı, çölmeği ve sübeğinden oluşan ve Mersin'de Yörüklerin yabani hayvanlardan ailesini ve hayvanlarını korumak için Anadolu Kaplanını taklit eden kaplan tabak tablosu tanıtıldı.

Sektör buluşması kapsamında paneller, kültürel etkinlikler ve çeşitli konserler düzenlenecek, ayrıca ormancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilecek.