Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde Akduman dönemi başladı

Isparta Orman Bölge Müdürü iken Mersin Orman Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Kenan Akduman, Adana Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mahmut Yılmaz'dan görevi devralarak yeni görevine başladı.

Mersin'de daha önce de görev yapan 51 yaşındaki Bitlis doğumlu Kenan Akduman, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu. Yüksek lisansını, aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsünde ‘Orman Entomoloji ve Koruma' konusunda yapan Akduman, 1992 yılında Mersin Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babası Akduman, sırasıyla Bitlis Tatvan Orman İşletme Şefi, Beyşehir Orman İşletme Şefi, Mersin Fındıkpınarı Orman İşletme Şefi, İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Erdemli Orman İşletme Müdürü, Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Isparta Orman Bölge Müdürü görevlerinde bulundu.