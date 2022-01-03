Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde hedefler aşıldı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı bina ve tesislerden büyük onarım olarak bir işletme müdürlüğü, 5 ilk müdahale ekip binası, 5 toplu koruma binası, bir 5 katlı 10'lu lojman, 1 pilot evi gerçekleştirildi. Yine ihata duvar tesisi olarak ise Bölge Müdürlüğü Kampüsü, işletme müdürlüğü, toplu koruma ve muhtelif depolarda tesisler gerçekleştirildi.

Ayrıca ek bütçede yer alması sağlanıp, 20 ay içinde tamamlanması planlanan Bölge Müdürlüğü İdare Hizmet Binasının ihalesi yapılarak, aralık ayı başında inşaatına başlandı.

Bunun yanında 2021 yılında 13 adet orman yolları yol şebeke plan yapımı, 145 kilometre yeni orman yolu, 112 kilometre orman yolunun büyük onarımı, 20 kilometre üst yapı, 27 kilometre sanat yapısı ve 60 kilometre traktör yolu yapımı gerçekleştirildi.

Öte yandan ilk defa Bölge Müdürlüğüne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde çatı tipi G.E.S yapıldı.134,4 kW'a olan G.E.S. yaklaşık yılda 190 bin kilovatsaat elektrik üretecek. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'nün yıllık elektrik tüketimini karşıladıktan sonra 80 bin kilovatsaat karşılığı tutar gelir elde edilecek. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde yapılmak üzere 2 adet G.E.S programa konuldu.

Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan hizmet araçlarından bakanlık oluru ile 20 adet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve 2 adet ilçe belediyelerine hizmet vasıtası olarak verilirken, 2021 yılı içerisinde makine performansları bağlamında dozer, greyder ve ekskavatör kullanımında 28 orman bölge müdürlüğü içerisinde birinci sırada yer aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce ilan edilen 28 yayladan 22'sınde revizeler yapılarak yılın başında 679 adet bina, sabit kıymet kayıtlarına alınırken, 663 adet binanın kiralama işlemleri tamamlandı. Toplam 28 yaylada kiraya verilen 751 adet binadan 648 bin 821 TL kira alındı. Ayrıca, operatöre yönelik uygulamalı eğitimler verilerek bilgileri ve kullanım yetenekleri geliştirildi.