Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde ormanları sertifikalandırma süreci başladı

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, Mersinli ormancılara sertifikalandırmanın önemini anlattı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı FSC (Forest Stewardship Council-Orman Yönetim Konseyi) programının ön kontrol toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıya, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Haşim Kabacık, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, şube müdürleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve mühendisler katıldı.

Toplantıda eğitim veren Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, sertifikalandırma ile illegal kesim veya insan hakları ihlalleri gibi yıkıcı ve zararlı uygulamalar sonucu elde edilen endüstriyel odun kullanımının önlenmesinin amaçlandığını söyledi. Sıvacıoğlu, “İmalatçılar, denetim ve gözetim zinciri prosedürleri ile odun kaynaklarını doğrulamakta iken, tüketiciler söz konusu etiketleri mobilya ve ahşap ürünlerinin üzerinde bulabilmektedirler” dedi.

Sertifika etiketinin, sürdürülebilir orman yönetimine uygun uygulamaların halk ve tüketiciler tarafından kabul görmesinin en etkili yolu olduğunu vurgulayan Sıvacıoğlu, “Müşteri ve iş ortakları arasında güvenilirliği temin eder. Sertifika logosu, markayı ve ürünü korumaya katkıda bulunur. Çevre duyarlılığı yüksek pazarlara girilmesine olanak sağlar. Artık hükümetler ve diğer organizasyonlar tedarik programlarında sertifikalı orman ürünlerini özellikle tercih etmektedirler. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğünce üretilecek emvalin üretim sürecinin başlangıcından sanayine ürün olarak üretilinceye kadarki tüm süreçlerini verilecek sertifikasyon numarası ile takibinin yapılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.