İhlas Haber Ajansı

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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne araç desteği

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 2 minibüs ile 1 dozer aracı, törenle hizmete girdi.


Teslim töreninde konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, “Genel müdürlüğümüz bizleri desteklemeye devam ediyor. Ekipman yönünden ne kadar güçlenirsek, iş verimimiz de o kadar artar, işlerimiz daha da kolaylaşır. Bu manada bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Araç ve makine filomuza yeni katılan minibüslerimiz ve dozerimiz kurumumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Teslim alınan araçlar, ormancılık faaliyetlerinde ve ihtiyaç duyulan işlerde kullanmak üzere görev yerlerine gönderildi.

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