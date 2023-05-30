Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne araç desteği

Teslim töreninde konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, “Genel müdürlüğümüz bizleri desteklemeye devam ediyor. Ekipman yönünden ne kadar güçlenirsek, iş verimimiz de o kadar artar, işlerimiz daha da kolaylaşır. Bu manada bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Araç ve makine filomuza yeni katılan minibüslerimiz ve dozerimiz kurumumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Teslim alınan araçlar, ormancılık faaliyetlerinde ve ihtiyaç duyulan işlerde kullanmak üzere görev yerlerine gönderildi.