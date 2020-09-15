Mersin ormanlarına yeni yol ağı

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizmete sunulmasına yönelik dere, yamaç, bağlantı yolları gibi birçok ana ve tali yolun yapımının, ‘orman yolları ağ planları' dahilinde yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda sayısal arazi modeli, coğrafi bilgi sistemi ve 292 Sayılı 'Orman yolları planlaması yapımı ve bakımı' tebliği dikkate alınarak, 2020 yılı içerisinde 16 adet orman yolu ağ planlarının yenilemesi ihalesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca yeni kurulan orman işletme şefliklerinin yol ağ planların yapılması için de ek ödenek alınarak, 16 adet olmak üzere toplamda 32 adet yol ağ planı yapımının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bu planlarla birlikte 66 orman işletme şefliğinin 57 plan yenilemesinin bitmiş olduğunu belirterek, geriye kalan 9 adet plan yapımının da 2021 yılı içerisinde tamamlanması için bütçeye alınması talimatını verdi.