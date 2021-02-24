Mersin Ortadoğu Hastanesi, geleneksel tamamlayıcı tıpla hastalara destek oluyor

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, akupunktur, ozan tedavisi, mezoterapi, homeoterapi, proloterapi, kupa-hacamat, hipnoterapi, orthomoleküler tıp, bioregülasyon gibi birçok tedavi yöntemi uygulayan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, başarı oranıyla dikkat çekiyor.

“Yöntem ve öneriler sizlere reçete olacak”

Hastanenin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zeynep Hatice Kaymak, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi hakkında bilgi verdi. Evde kalarak pandemiden korunulan şu günlerde sağlık danışmanlığı ve sağlığa tamamlayıcı ve bütünsel tıp bakış açısı ile yaklaşmayı amaçladıklarını belirten Uzm. Dr. Kaymak, “Bedenin dilini çözmek, sonra da ozon tedavisi, geleneksel Çin tıbbı, detoks yolları, homeopati, mezoterapi, bitkisel aromatik formüler, besin takviyeleri, duygusal rahatlama yöntemleri, beynin iyileştirici gücünü kullanma yollarını, rejeneratif tıp gibi çeşitli olanakları sunmayı amaçlıyoruz. Bu yöntem ve önerilerin hepsi size ait reçeteler olacak. Bireysel tıp bakış açısı ile sizi sürü psikolojisi, sürü bağışıklığı ve sayılardan ibaret olan sistemlerin içine sokan anlayışın tersine sizin bu evrende eşsiz olduğunuzu, kendi gücünüzü kullanma ve harekete geçirme konusunda destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Akupunktur tedavisinin önemini işaret eden Kaymak, "Akupunktur, bir kişinin cildinden vücuda belirli noktalara, derinliklere ince iğnelerin sokulmasıyla oluşan bir tedavi yöntemi. Akupunkturun amacı, vücudun her tarafına akan enerji dengesini harekete geçirmek ve dengelemektir" diye konuştu.

Tedavinin, romatizmal hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, migren, boyun fıtığı, bel fıtığı, siyatik ağrıları, alerjik nezle, astım, ürtiker, stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları başta olmak üzere bir çok rahatsızlığı düzelttiğini ifade eden Kaymak, hastalara en iyi imkanları sunduklarını söyledi.