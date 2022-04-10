Mersin Otogarı'nda yolcular iftarlarını sıcak çorbayla açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin '1 ekmek 1 çorba' hizmetiyle Mersin'e gelen ve şehir dışına çıkan yolcular Ramazan ayında iftarlarını sıcak çorbayla açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de 3 yıldır her kış onlarca noktada işçi, öğrenci, memur, emekli ve yolcuların içini ısıtan '1 ekmek 1 çorba' hizmeti, Ramazan ayında otogar ve tren garı önlerine de taşındı. İftar saatinde Mersin'e gelen ve şehir dışına çıkan yolcular, sıcacık bir çorbayla ve ekmekle oruçlarını açıyor. Öte yandan yolcusunu uğurlayan, karşılayan ve otogarda çalışan vatandaşlar da iftar saatinde '1 ekmek 1 çorba' hizmetinden yararlanıyor.

“Ramazan boyunca iftar saatlerinde devam edecek”

Hizmetin Ramazan ayı boyunca süreceğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesinin Aşhane sorumlusu Ergün Horuz, “Mersin'e gelen misafirlerimizin ve şehir dışına çıkacak vatandaşların iftar saatlerinde yanında olmak adına dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mersin'de MEŞOT ve tren garı, Tarsus'ta da yine aynı şekilde TAŞTİ ve tren garında servisimizi yapıyoruz. Hizmetimiz Ramazan boyunca iftar saatlerinde devam edecek” dedi.

“İftarlık olarak böyle bir hizmete denk geldik”

İş seyahati nedeniyle Mersin'e geldiğini belirten Akif Gedik, “2 gündür buradaydım. Akşam dönüşümüz vardı. O sırada da iftarlık olarak böyle bir hizmete denk geldik. Biz de yararlandık. Bu tarz bir çalışmaya daha önce hiç denk gelmedim. Şu an ilk kez denk geliyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.