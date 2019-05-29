Mersin polisi bayram tedbirlerini aldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında D-400 karayolu Çeşmeli- Silifke arasında bulunan trafik ışıklarının süresi, doğu-batı yönüne Ramazan Bayramı tatili süresince yeşil ışığın en yüksek saniyeye çıkarılması ve ODTÜ, Zirve Tesisleri ışıklı kavşaklarının flaşöre aldırılması planlandı. D-400 karayolu Çeşmeli 2 ve Arpaçbahşiş 2 kavşaklarının, trafik yoğunluğunun yaşanmaması, trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla tatil süresince kapattırılması, sivil personel tarafından 9 farklı ile gidiş-dönüş olmak üzere en az 40 farklı otobüs denetlenmesi, daha önceki Ramazan ve Kurban bayramlarında kazaların yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek her 10 kilometrede bir resmi polis ekibi planlanması yapıldı.

Otobüs kazalarının yoğun olarak yaşandığı 05.00-07.00 saatleri arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durdurularak denetlenecek, ayrıca araç sürücülerini otobüsten indirmek suretiyle kısa bir mola vermesi sağlanacak. Tatil süresince Adana İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren helikopter ve İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği hizmetlerinde kullanılmakta olan drone ile havadan trafik denetimleri de yapılacak. Tömük ve Kızkalesi girişi, Tarsus Bölge Trafik istasyon önü, Silifke Mersin arası Atınorfoz, Silifke Aydıncık Arası Taşucu Kız Yurdu önü, Silifke Mut arası Çamdüzü, Bozyazı Aydıncık Arası Tekeli, Aydıncık Silifke arası Sipahili, Anamur Gazipaşaarası Ören, Mut Karaman Yolu Burunköy, Mut Silifke arası Alahan mevkinde gidiş ve geliş istikametlerine trafik denetimleri yapılacak. Şehirlerarası Otobüs Terminaline kadın personelle ile birlikte takviye ekip görevlendirilmesi yapılarak araç ve sürücülerin evrakları kontrol edilecek, şoför ve yolcuların bilgilendirilmelerine yönelik broşür dağıtımı yapılacak, kontrole tabi tutulan tüm otobüslerin takografları, şoförün alkol durumu, taşımacılık yetki belgesi, korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri, aracın fenni muayenesi, araçlarda bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, arıza ve eksiklikleri tespit edilen araç ve şoförleri hakkında gerekli yasal işlem yapılacak. Ayrıca otobüslerin yakıt depolarına bakılarak marker cihazı ile 10 numara yağ denetiminin yerinde yapılması planlandı.

Arefe ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü şehitliğe, Şehir Mezarlığına, cezaevi ve bayram namazı için Muğdat ve Ulu camiye ekip planlanacak. Merkezinde bulunan büyük alışveriş merkezlerinde gerekli trafik tedbirleri alınacak, çarşı, Hastane ve Silifke caddeleri, pozcu bölgesinde yeteri kadar ekip ve personel bulundurulacak. Öte yandan büro personeli alana çıkartılarak trafik denetimlerine takviye edilecek, trafik branşı dışında diğer personelden de destek alınacak. Şehir merkezi genelinde trafik denetimleri yapmakla beraber son 3 yılda kazaların yoğunlukta olduğu GMK Bulvarı, D-400 Karayolu, Akbelen ve Adnan Menderes bulvarlarında denetimler artırılacak.