Mersin polisi, kitap fuarında vatandaşları bilgilendirdi

Mersin Kitap Fuarında vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan bilgilendirmeler kapsamında karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yaya önceliği, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları anlatılarak, bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.