Mersin polisi korona virüsüne karşı vatandaşları bilgilendirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını, etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda birçok kurum salgına karşı çalışırken, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar ve alışveriş merkezlerinde bilgilendirme yapan ekipler, özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler ayrıca bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.