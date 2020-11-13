İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin polisi korona virüsüne karşı vatandaşları bilgilendirdi

Mersin polisi, vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını, etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda birçok kurum salgına karşı çalışırken, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar ve alışveriş merkezlerinde bilgilendirme yapan ekipler, özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor.


Ekipler ayrıca bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.