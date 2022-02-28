Mersin polisi öğrencilerle buluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında, Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve beraberindeki personel Lütfiye Benli İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrencilerle okul bahçesinde ve toplantı salonunda bir araya gelen Ebubekir Fil, "Ülkenin geleceği sizlersiniz. Geleceğimizin güvenliği de bizlere emanet. Bizler sizi anlayan, güvenliğinizi sağlamak için her zaman görev başında olan abileriniz, ablalarınızız. Kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Bizler fırsat buldukça sizlerin ve diğer çocuklarımızın ziyaretinize geleceğiz" dedi.

İlkokul öğrencileri ile söyleşi gerçekleştiren emniyet personeli ise çocukların merak ettiği konulara cevap verirken, polislik mesleği, okul servisleri, emniyet kemeri kullanımının önemi ve okul çevresinde dikkat edilmesi gereken asayiş olayları hakkında eğitici bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılan etkinlikte, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi.