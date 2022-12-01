Mersin polisi soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmuyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan, aç kalma tehlikesi yaşayan hayvanlar için Huzurkent Mahallesi sınırında bulunan ormanlık ve sazlık alanlarda yabani hayvanların yiyecek bulmalarının sağlanması amacıyla yonca peletleri, saman ve tahıl gibi beslenme maddeleri bırakıldı.

Bu şekilde, sazlık alanlarda özellikle angut, saz ördekleri ve göçmen kuşların beslenmesinin sağlandığı ifade edildi.