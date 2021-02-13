Mersin polisi, vatandaşları bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde kurulan Pazar Ötesi Kadın Üretici Fuarına stant açan ve ziyaret eden vatandaşları, Kadın Destek Uygulaması (KADES), korona virüs ve genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

Özellikle kadınlara KADES'in kullanımını ve pandemi sürecinde maske, mesafe ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.