Mersin polisinden 5 adrese eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel içerikli hap, jel ve sprey satışıyla ilgili 5 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 30 bin adet cinsel içerikli hap, jel, sprey ele geçirilirken, M.G. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.