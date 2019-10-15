Mersin polisinden dev uygulama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirdi. Okul servisleri, elektronik oyun salonları, internet kafe ile umuma açık yerlerde, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler, kahvehaneler, metruk binalar, parklar ve eğlence mekanlarında gerçekleştirilen uygulamalarda, 104'ü yabancı olmak üzere 7 bin 644 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 387 umuma açık yer ve internet kafe, 76 park ve bahçe, 181 okul çevresi kontrol edilirken, bir iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tutuldu. Uygulamalarda 17 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapılırken, 4 şahsa kimlik bildirmemekten ve 1 şahsa araç kullanırken kişilerin huzur ve güvenliğini bozma suçundan idari işlem olmak üzere 22 şahsa bin 316 liralık idari işlem uygulandı. Ayrıca 178 servis aracı olmak üzere bin 99 araç kontrol edilirken, 39 araca 31 bin 796 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.