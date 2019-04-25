Mersin polisinden etil alkol ve içki kiti operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç. isimli şahsın gümrük kaçağı etil alkol ile içki kiti getirdiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan operasyonla şahsı gözaltına alınan ekipler, şüphelinin araç, depo ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 725 adet 1 litrelik gümrük kaçağı etil alkol, bin 290 adet içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen rakı, votka ve viski kitleri, 2 bin 925 adet rakı, votka ve viski kitleri şişelerine ait yapışkanlı etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç. emniyet müdürlüğüne götürülürken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.