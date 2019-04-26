Mersin polisinden resmi belgede sahtecilik operasyonu: 12 gözaltı

Mersin ve Şırnak'ta 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsat, plaka, sigorta ve muayene belgelerinin sahtelerini ürettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda sahte 32 araç plakası, 34 araç muayene belgesi, 9 bilgisayar ve 3 harddisk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında bazı nakliye firmalarının 'ruhsat, plaka, sigorta, muayene belgelerinin' sahtelerini üreterek araçlarını trafikte kullandıkları, ayrıca bu araçları şirketlerin ticari ilişkileri bulunan birçok şirkete kiralama usulü ile devrettikleri, şirketlerin bu işlemleri yaparken vekalet vererek komisyon karşılığında araçları çalıştırıp veya vekalet alarak başka şahıslar aracılığı ile bu işlemleri yürüttükleri tespit edildi.

Öte yandan, şahısların şirket ve ofis adreslerini resmi kayıtlarda bulunduğu adreslerde bulundurmayarak; konteyner, boş arazi gibi birçok yerde şirket faaliyetlerini yürüterek yapmış oldukları usulsüzlükleri gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Bunun üzerine belirlenen yerleri izlemeye alan ekipler, şahısları tespit etti.

Mersin ile Şırnak'ta 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda sahte 32 adet araç plakası, 34 araç muayene belgesi, 9 bilgisayar ve 3 harddisk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişiden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişinin işlemleri sürüyor. Ayrıca gözaltı kararı bulunan 1 kişinin de aranması devam ediyor.