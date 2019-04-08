Mersin polisinden şehitlik ziyareti

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile çok sayıda emniyet mensubu, öğrenci ve şehit ailelerinin de yer aldığı ziyarette, Kur'anı Kerim okundu, şehit mezarları başında dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şahne, "Allah'a çok şükür ki, toprağı için, bayrağı için, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu. Bayrağımız onun için bayrak oldu. İslam onun için yer yüzünde hakim oldu. Allah, vatan için ölmeyi göze alacak evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda gazi olanlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum" dedi.