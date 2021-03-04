Mersin rengarenk çiçeklerle donatılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Çamlıyayla'da sürdürdüğü çalışmalar ile kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanları çeşitli mevsimlik ve çok yıllık çiçekler, ağaç ve çalı grubuyla donatılıyor. Özveriyle çalışan ekipler 2019, 2020, 2021 yılında kent genelinde toplam 3 milyon 98 bin 487 rengi toprakla buluşturdu. Her bölgenin planına göre yürütülen çalışmalarla kent estetiğine uygun dikimler gerçekleştiriliyor.

Menekşenin moru, portakal nergisinin turuncusu kente renk katıyor

Aralarında farklı türlerin de bulunduğu onlarca tür çiçek ile Mersin, dört mevsim canlı bir görünüme kavuşuyor. Bitki türlerinden ekimi gerçekleştirilen 841 bin 364 menekşenin moru,126 bin 540 balıkağzı çiçeğinin pembesi ve 69 bin 510 portakal nergisinin turuncusu kentin rengarenk tonlara sahip olmasını sağlıyor. Çalı grubundan 5 bin 912 kartopu, 8 bin 110 boylu alev çalısı, 2 bin 980 bodur cennet bambusu, 520 boylu ateş dikeni ve bin 612 gülün dikimi gerçekleştirildi. 66 orkide, 421 turunç, 124 kauçuk, 229 iskender kauçuğu ve 245 jakaranda ağacı ise dikimi gerçekleştirilen ağaçlar arasında yer alıyor.