Mersin sahili sokak hayvanlarına kaldı

Mersin'de tam kapanmanın 13. gününde de sahiller sessizliğini korurken, tüm sahil kesimi sokak hayvanlarına kaldı. Kentin bazı işlek caddelerinde araç trafiği yoğunluğu dikkat çekerken, emniyet güçleri de yaptığı uygulamalarla vatandaşların izinlerinin olup, olmadığını kontrol ediyor.

29 Nisan saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 05.00'a kadar devam edecek olan tam kapanmanın 13. gününde Mersin'de bazı caddelerde yine yoğunluk gözlendi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de ara sokaklar, meydanlar ve sahil kesiminde sessizlik hakim olurken, ana caddelerde ise normal günleri aratmayan araç trafiği gözlemlendi. Özellikle kentin sahil kesimi tamamen sessizliğe bürünürken, bu bölgeler de sokak hayvanlarına kaldı. Sıcaklığın ve sessizliğin etkisiyle sahillerdeki gölgelerde uyuyan hayvanlar, vatandaşların ve yetkililerin getirdiği yiyeceklerle hayatta kalıyor. Güvenlik güçleri ise kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor.